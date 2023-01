Encuentran sin vida a una mujer reportada como desaparecida

Brenda Liseth García desapareció el pasado 29 de diciembre en horas de la tarde en la Costa del Sol, en el área conocida como Banco de Arena, mientras departía con amigos, denunciaron sus familiares.

Brenda, de 38 años, trabaja como enfermera en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Las autoridades de Protección Civil informaron el pasado 1 de enero que sus unidades de guardavidas, junto con la Fuerza Naval y la Policía Nacional Civil (PNC), se han dedicado a la búsqueda de la mujer.

La familia de Brenda asegura que el 29 de diciembre ella salió de paseo a la Costa del Sol junto a tres amigas y cuatro amigos. En horas de la tarde, antes del anochecer, se embarcaron en un yate particular para navegar sobre el estero de Jaltepeque.

Al llegar al punto de Banco de Arena, según las primeras versiones de los acompañantes y que recogió la familia, Brenda quería meterse al agua.

Según sus amigos, dijo la familia, en un descuido ya no la vieron. Aparentemente, el grupo de amigos estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Los familiares de Brenda han exigido a las personas que estuvieron con ella que respondan y digan con claridad qué sucedió.

En la red social Facebook, han creado una Fan Page con el nombre de «Justicia para Brenda», en el que la familia está dando información de cómo evoluciona el caso. Allí han publicado fotografías de las mujeres y los hombres que acompañaron a Brenda en el paseo del que no volvió.

«Seguiremos buscando a mi hermana Brendali García. No me daré por vencida. Solo quiero que me digan la verdad, qué le hicieron, dónde la dejaron. Ella tiene su hijo y su familia que la necesita. Solo díganme la verdad o den una pista real de lo sucedido, porque se ha recorrido todo y nada. Solo pónganse la mano en el corazón y, por el amor de Dios, díganme qué pasó, dónde está, porque no voy a parar de buscar», escribió su hermana en sus redes sociales.

