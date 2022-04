El uso de la mascarilla no es obligatorio, pero el Gobierno recomienda utilizarla a personas del grupo de riesgo

La semana pasada el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, anunció la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, esto producto del buen trabajo desempeñado los últimos dos años para lograr controlar los casos de COVID-19. Sin embargo, es importante aclarar que el uso o no del tapaboca dependerá del nivel de riesgo en el que se encuentra cada persona.

Para una persona con bajo riesgo las recomendaciones del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), de los Estados Unidos, únicamente son dos: tener completo el esquema de vacunación y someterse a una prueba PCR al momento de presentar síntomas respiratorios.

Entre el 35 % y el 40 % de la población salvadoreña, según estadísticas internacionales, padece enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, presión arterial elevada, colesterol alto, asma, entre otras. Los pacientes se encuentran en la escala de riesgo moderado y se les recomienda tres cosas: que tenga el esquema de vacunación completo, si tiene sospecha de un problema respiratorio se haga una prueba PCR y utilizar mascarilla en lugares con aglomeraciones.

En el caso de personas con riesgo alto, es decir pacientes inmunosuprimidos como aquellos que padecen cáncer, la recomendación es que utilicen mascarilla porque ellos tienen menos defensas y pueden tener complicaciones severas.

“Hay pacientes que se clasifican en riesgo bajo, moderado y alto. Un paciente que tiene algún tipo de riesgo moderado o alto tiene que tomar sus medidas particulares en lugares excepcionales. En el transporte público la recomendación es que usted use una mascarilla, no es obligatorio, pero usted la puede utilizar”, explicó el ministro de Salud, Francisco Alabi.

Además, el no uso de la mascarilla no implica que una persona no deba completar su esquema de vacunación, ya que la estrategia de vacunación ha sido clave en la baja de casos y letalidades que registra el país. La vacunación permite que un paciente contagiado con COVID-19 pueda elevar las defensas y que por consiguiente tenga una mejor evolución en su recuperación.

“A pesar de que la obligatoriedad del uso de la mascarilla fue suprimida, no quiere decir que eso debe interpretarse como que no completemos nuestro esquema de vacunación. La cuarta dosis de vacunación va a continuar, la vacuna está disponible para la población”, indicó el funcionario.