El Salvador registra un nuevo día sin homicidios

En horas de la noche del viernes, se reunieron el presidente de la república, Nayib Bukele, y el astronauta de origen salvadoreño, Frank Rubio, quien durante los últimos días ha desarrollado diferentes actividades educativas, recreativas y de liderazgo en varias zonas del país, como parte de su agenda en la visita a suelo salvadoreño.

El mandatario compartió un video en su cuenta de X en la cual aparece junto al astronauta y el embajador de Estados Unidos en el país, William Duncan, mientras sostienen una amena reunión para el intercambio de ideas y experiencias.

Durante el pequeño clip se escucha como el presidente Bukele agradece a Rubio por su visita al país, mientras él dice sentirse alegre por el recibimiento que ha tenido y destaca que «la juventud ha sido increíble, el talento es obvio».

Frank Rubio, the first astronaut of Salvadoran origin, who holds the @NASA record for most days in space, is in the house 🇸🇻 pic.twitter.com/pS6lMRNbKy

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 13, 2024