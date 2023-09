El Salvador registra un nuevo día sin homicidios

Cero impunidad en un país que busca la seguridad para sus ciudadanos. Esa fue la idea que remarcó el presidente de la República, Nayib Bukele, tras conocer el proceso judicial que enfrentan seis efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) señalados de violación y privación de libertad.

El presidente Bukele retomó la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre dicho proceso para enfatizar que todo aquel que sea señalado de un delito deberá enfrentar a la justicia, sin importar la institución para la que trabaje, ya que la meta es acabar con todo rastro de impunidad en el país.

«El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica, pero como en toda sociedad, aún hay sujetos que piensan que pueden cometer delitos y no enfrentar las consecuencias. Pero no en El Salvador; todos los que cometan delitos, serán castigados con todo el peso de la ley, no importa quiénes sean. Impunidad 0, esa es la meta», publicó Bukele en la red social X.

La publicación del presidente llega luego que, este mediodía, la Fiscalía diera a conocer que ya ha presentado la acusación contra seis efectivos militares señalados de agresión sexual y privación de libertad, entre otros delitos.

El principal acusado fue identificado como Héctor Ovidio Alvarado Rivera, autor directo de los hechos. Otros cinco militares, identificados como René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente Elías Gómez González, Edgardo Antonio Pintín Martínez y Eder Ovidio Salazar Molina son señalados en calidad de complicidad.

Todos los implicados han sido acusados de los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor incapaz agravada y agresión sexual. En el caso de los cinco cómplices, la Fiscalía sumó acusaciones por lesiones y amenazas con agravación especial.

La institución fiscal remarcó que los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre, misma fecha en que fueron capturados y se iniciaron las investigaciones. Este jueves, los imputados fueron llevados al Juzgado de Paz de Teotepeque para ser acusados formalmente.

