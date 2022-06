El MAG entrega 6,749 paquetes agrícolas en Zacatecoluca, La Paz

«Me siento muy feliz, muy contenta, porque esta es una ayuda; y primero Dios que me lo van a seguir dando hasta que Dios me dé vida», manifestó Lorenza Campos, residente en la hacienda Escuintla, en Zacatecoluca, La Paz, quien ayer recibió su paquete agrícola en la sede habilitada en esta ciudad.

La mujer agregó que con el paquete agrícola completa lo que necesita para sembrar una manzana y media de maíz para el consumo de su familia. Sostuvo que a veces le alcanza para vender un poco con lo que compra otros alimentos. «Esto [el paquete] es un gran apoyo, ya no se compra, pues uno de pobre no tiene, por eso les agradecemos, pues vine hoy [jueves], el propio día que me tocaba y todo ha salido bien», agregó la viroleña.

El paquete consiste en semilla certificada resistente a las plagas, abono, tratador de semilla y abono foliar. Este abono ha sido mejorado por primera vez para que los agricultores obtengan cosechas con éxito, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Para este municipio, el MAG dispuso 6,749 paquetes para igual número de agricultores, y la mayor parte de ellos ya cuenta con estos insumos para cultivar.

«Creo que hoy sí se le está dando a quienes de verdad siembran», dijo Clementa Escobar, que también recibió su paquete agrícola.

«Tenemos un Gobierno que está viendo por todo y para todos», añadió la mujer.

