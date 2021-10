Disputa entre un vigilante privado con otra persona termina en tragedia

Ya transcurrieron cinco días desde que la futbolista Jimena Ramírez, de 21 años, desapareció en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla y sus familiares y amigos se encuentran angustiados porque aún no saben nada de ella.

El domingo 24 de octubre se desarrollaron con normalidad los partidos de fútbol como era costumbre en una cancha ubicada en dicha colonia, en donde Jimena jugó en el partido de las 6:00 de la tarde y también esperaba continuar en el torneo de las 8:00 de la noche; no obstante, ese fue el último día en que sus amigas y familia la vieron.

“Se acercó a una compañera del equipo y le dijo que iba a ir a la tienda, entonces le dijo que se quedara ahí porque ya iba a iniciar el partido y en lo que mi compañera entró a la cancha, ella se fue y comenzamos a llamarle al celular y salía apagado”, relató una amiga de la joven.

“Fue extraño, pues nos tuvimos que esperar a ver que sucedía ya de ahí la desesperación no pudo más y yo dije ‘pues no, hay que ver que hacemos… Esto no puede quedar así’. Esto es algo muy complicado y delicado porque no da ninguna señal”, aseguró.

Lo único que ha quedado en sus amigas es la camiseta que utilizó por última vez y que tienen la esperanza de que la siga usando para llevar en alto el equipo al que pertenece.

“Ese día no entiendo qué pasó en realidad; pasó todo así, de repente, todo de la nada, sin ninguna explicación”, se lamenta la amiga de la futbolista.

Muy dedicada y le gusta ganar

La amiga de Jimena destacó que es una joven quien tiene muchas aspiraciones en la vida. “Quería trabajar porque ella me decía: “Ya no quiero estudiar, ya no, quiero trabajar y salir adelante”.

“Es una buena jugadora, bastante buena. Se esfuerza bastante para ser puntual en los partidos de fútbol. Cuando estaba en el Atlético Marte su vida literalmente era jugar fútbol, estar en el fútbol. No hacía más que eso”, aseguró.

“El amor que ella le pone… es muy profesional en lo que ella hace. Es muy dedicada, siempre quiere más, porque siempre trataba de hacer bien las cosas, le gusta ganar. Es una persona ganadora, campeona y lo va a seguir siendo”, agregó la joven.

Afirmó que siempre quiere llevar de la mano el ámbito del fútbol y llegar a más todavía con la liga mayor.

“Es una buena persona, siempre se preocupa por los demás, por si tienen qué comer, dónde estar. Hasta donde la conozco ella no se metía en problemas, los evitaba bastante”, dijo la amiga.

La joven de 21 años jugó en el Alianza Woman y después fichó con el Atlético Marte; por último estuvo con el Sonsonate. Es considerada por sus amigas como un buena jugadora de fútbol.