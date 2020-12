Digitalización Financiera en El Salvador tiene como objetivo implementar mecanismos que faciliten los trámites en línea de los ciudadanos

El Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, respondió a las denuncias que hicieron desde la Corte de Cuentas de la República (CCR), ante un supuesto bloqueo al trabajo en auditoría “Nosotros no le bloqueamos el trabajo al ente fiscalizador. ¿Dónde sacó la información de los expedientes de auditoría el magistrado presidente, Roberto Anzora? Por eso fui a poner el aviso a la Fiscalía General de la República, por que cometió un ilícito”.

Zelaya desvirtúa que no se quiera dar cuentas y que haya algún bloqueo al trabajo de la CCR: “Yo personalmente me reuní con uno de los directores de auditoría, que por cierto era uno de los auditores señalados en el caso El Chaparral… le dimos acceso irrestricto a toda la información que han requerido y ahora salen a decir que no han tenido acceso, de verdad es ambiguo lo que ellos dicen”, detalló el funcionario.

Según el titular de Hacienda, hay intenciones políticas en las decisiones y exposiciones desde el ente contralor y recarga responsabilidades sobre el magistrado Anzora: “Accedió a un documento de auditoría cuando el es juez y no puede conocer en fase administrativa una auditoría en curso. Lo realizó para darle uso político electoral a la información que él tuvo acceso”, indicó.

Sobre los incidentes de este lunes, Alejandro Zelaya aseguró que se trató de un error de procedimiento en los auditores que se presentaron en las instalaciones.

“Llegaron de repente y trataron de entrar a la Secretaría de Estado y me dijeron que llegaron entre 10 y 15 personas en un microbús, el jefe de seguridad les preguntó el motivo de su visita y ellos dijeron que a dejar una correspondencia, y por eso se les dijo que ingresara solo una persona a dejar los documentos”, afirmó Zelaya.

El contingente de auditores llegó a dejar tres correspondencias, lo que alertó no solo a la seguridad del recinto, sino también llama la atención de Alejandro Zelaya: “¿15 personas para una notificación? ¿A qué están jugando? Su papel es de fiscalizar… En las instalaciones que ellos pretendían entrar no están instalados los señores de la Corte de Cuentas de la Repúblicas que auditan el Ministerio de Hacienda, ellos están en otras de la as áreas”, finaliza.