Cierran 33 ventas de pólvora en San Miguel

Un total de 33 puestos de venta de pólvora ilegal instalados en colonias y mercados del municipio de San Miguel, fueron cerrados por personal del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) en coordinación con otras instituciones.

De acuerdo con la información proporcionada por Joaquín Mendoza, director del CAM en el municipio migueleño, desde que inició diciembre comenzaron a verificar puestos de ventas de productos pirotécnicos y solicitaron a las personas los respectivos permisos.

«Hemos llegado a las ventas y no tienen ningún permiso, por lo que los hemos clausurado y hemos sacado a circulación a 200 vendedores ambulantes que han andado vendiendo en guacales, ya que corren riesgos de que ocurra un incendio», dijo Mendoza.

Añadió que entre la documentación que los comerciantes deben de presentar están los permisos que otorga el Ministerio de Defensa y Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que son los autorizados para dar el aval para que puedan fabricar y distribuir la pólvora.

Las personas que no se sometan a los procesos que exigen estas instituciones entran en clandestinidad y automáticamente les decomisan los productos y cierran el lugar.

«El negocio más grande que hemos cerrado estaba ubicado en la carretera Panamericana, en donde una señora estaba vendiendo de forma ilegal», detalló.

Además, las autoridades piden a los padres de familia y población en general a no comprar pólvora prohibida y a no permitir que los niños se expongan a quemaduras de gravedad, también pidieron a los comerciantes no vender productos que están fuera de ley.

Mendoza destacó que en Navidad no hubo reporte de personas quemadas, por lo que aseveró que esperan lo mismo para fin de año.

