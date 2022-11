Cayó el ‘Spaider’, temido pandillero del Barrio 18 en Ilopango

El Salvador ha salido de la lista de los 10 países con mayor población que migra de forma irregular hacia Estados Unidos (EE. UU.), según información publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de esa nación norteamericana, con registros de octubre de 2022, para iniciar el año fiscal 2023.

De acuerdo con dicha oficina, el listado es encabezado por México, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia.

Les siguen Guatemala, Honduras, Perú, Ecuador y Haití como las otras cinco naciones de donde proceden las más altas cantidades de personas que buscaron ingresar de forma irregular a territorio estadounidense.

Solo de México fueron registradas 65,788 personas y de Cuba, 28,848, mientras que de Guatemala 14,806, y de Honduras, 14,003.

El total informado por la CBP correspondiente al mes anterior es de 230,678, incluyendo a otros países. Ante este informe, el presidente de la república, Nayib Bukele, destacó que El Salvador no aparezca en el top 10 de ese listado, en el que estuvo durante años, incluso en los primeros lugares.

«Después de estar en el top 3 de los países que más migrantes enviaban a los Estados Unidos, ahora no entramos ni al top 10», escribió en Twitter.

El mandatario salvadoreño agregó: «Falta muchísimo por hacer. Roma no se construyó en un día; pero avanzamos a pasos agigantados. Los únicos que no lo ven son los que no quieren verlo».

La oposición política en nuestro país (integrada por los partidos tradicionales ARENA y FMLN, ONG, medios de comunicación afines, entre otros) sigue afirmando que El Salvador está entre los países con mayor población buscando ingresar de forma irregular a EE. UU., contrario a lo que muestran los informes oficiales de la CBP.

En marzo pasado, las autoridades estadounidense fronterizas registraron para entonces una cifra récord de migrantes interceptados en la frontera con México, con más de 210,000, lo que representó un incremento de 24 % respecto al mes anterior.

Dichas cifras son reflejo del fracaso en política migratoria que el actual presidente de EE. UU., Joe Biden, impulsa bajo la premisa de revertir muchas de las acciones impulsadas en esta área por su predecesor, Donald Trump.

Miles de esos migrantes irregulares fueron expulsados bajo una orden derogada por la administración de Biden, conocida como Título 42.

Si bien EE. UU. se ha convertido por años en el destino para salvadoreños que dejaron su tierra agobiados por los problemas del conflicto armado, la pobreza y la inseguridad provocada por las pandillas, las condiciones están cambiando bajo la administración de Nayib Bukele, propiciando las condiciones para que la población pueda estar segura y ser parte del desarrollo.

Por otra parte, el Gobierno sigue trabajando para que los compatriotas que ya cuentan con un beneficio migratorio como el TPS puedan tener una solución definitiva de su estatus migratorio.

El beneficio fue recientemente extendido hasta junio de 2024.

La canciller Alexandra Hill Tinoco afirmó: «La gestión ha sido constante y continuará. Como Gobierno reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando a favor de nuestra diáspora».