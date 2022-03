Capturan a 66 pandilleros en Soyapango

La Policia Nacional Civil (PNC) filtró en redes sociales un audio rescatado de uno de los celulares incautados a pandilleros detenidos durante los últimos días en el marco del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado sábado.

En el audio, uno de los delincuentes, presuntamente de la MS, muestra su temor y pide oración por todos los miembros de su pandilla, ante las numerosas capturas y el endurecimiento de las medidas por parte del Gobierno en los Centros Penales.

«Aunque estén presos, ellos van a sufrir ahorita por lo que va a pasar, por consecuencia de otros bichos pedorros que no saben lo que anda haciendo… son mis carnales los que están adentro, les pido que oren y le pidan a Dios por todos los homeboys, hasta yo me puse a orar, no quiero que los homeboys de sivar fracasen», expresa la voz del audio.

En ese sentido, el pandillero reiteró a los que están fuera de las cárceles, que deben «pensar en los que están adentro», que son los que van a recibir las consecuencias de los homicidios ocurridos en los últimos días en el país.

«Todas estas cosas están pasando por no ser bien organizados», finaliza el delincuente en el audio filtrado por las autoridades.

SE LES NOTA EL MIEDO ANTE LAS NUEVAS MEDIDAS🚨 pic.twitter.com/KktOZ5NgzB — Héroes Azules SV (@HeroesAzules_sv) March 28, 2022