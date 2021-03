Cabinas del EICE toman 2,000 pruebas PCR entre los habitantes del municipio de Usulután

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, justificó el despilfarro que las bancadas legislativas hacen con los fondos públicos al contratar a más de 1,200 plazas de personas que no llegan a trabajar a las instalaciones del Congreso, como lo ha denunciado el sindicato de ese órgano del Estado.

“Es claro, y reitero, que todos los grupos parlamentarios tienen personas que no necesariamente están las 24 horas o las horas laborales adentro de las instalaciones, pero eso no significa que no estén cumpliendo con una función legal y, además, al servicio de los grupos parlamentarios y la Asamblea Legislativa”, manifestó el legislador.

Parker es uno de los diputados que más ha contratado asesores, según señalan documentos oficiales del Congreso. De hecho, ha llegado a tener hasta 40 personas supuestamente asesorándolo en diversos temas, cuando la bancada democristiana solo estaba formada por este legislador.

Parker no logró la reelección como diputado de San Salvador en las pasadas elecciones, ya que la población no le dio su voto de confianza para continuar durante un nuevo período como legislador.

Asimismo, el pedecista figura como uno de los legisladores que ha visto un incremento de casi el triple en el patrimonio de su familia desde que ejerce como diputado, desde hace 15 años, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales que ha presentado a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Además, ha sido señalado de haber recibido un pago mensual de $30,000 bajo la administración del expresidente prófugo de la justicia, Mauricio Funes, a cambio de darle su respaldo y de hablar bien de su gobierno.