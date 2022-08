Bitcoin, surf y represión de las pandillas impulsan el crecimiento del turismo en El Salvador

El presidente Nayib Bukele reaccionó ante la noticia de que El Salvador destaca entre los 15 países que han superado sus ingresos por turismo en América Latina, previo a la pandemia por COVID-19.

Se trata del resultado de un estudio de la Organización Mundial de Turismo (ONWTO, por sus siglas en inglés), en el que enfatiza el crecimiento en el ingreso por divisas en el país.

El mandatario salvadoreño otorgó este logro al tema de la implementación de la moneda digital bitcoin, los campeonatos de surf y represión de las pandillas en el país, como aspecto que han sido importantes para este desarrollo.

«Solo un puñado de países ha podido recuperar su turismo a los niveles previos a la pandemia. Y eso es turismo internacional, por lo que las razones detrás de esto son principalmente Bitcoin y surf», expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter, quien agregó:

«Pero el turismo interno está creciendo aún más, principalmente debido a nuestra represión de las pandillas», reiteró.

Only a handful of countries have been able to recover its tourism to pre pandemic levels.



And that’s international tourism, so the reasons behind it are mostly #Bitcoin and surf 🤙🏼



But internal tourism is growing even more, mainly because of our crackdown on gangs. https://t.co/mBbarohmoZ pic.twitter.com/Iy6mFliicJ