Autoridades salvadoreñas han decomisado más de 250 armas de guerra a las pandillas

El astronauta de descendencia salvadoreña, Frank Rubio, que se encuentra en una misión de investigación en la Estación Espacial Internacional (ISS), de la NASA, ha sostenido una constante comunicación con su madre, Mirna Argueta, quien tuvo conocimiento desde el principio sobre el inconveniente de una fuga de refrigerante en la cápsula Soyuz MS-22, en la que viaja la tripulación.

La madre de Rubio, quien actualmente reside en La Unión, confirmó que la última comunicación que tuvo con su hijo fue la semana pasada y aseguró que en ningún momento le habló de que se estuviera planeando un rescate de emergencia; por el contrario, le indicó que sigue trabajando en los proyectos de investigación.

«Quiero dejar bien claro no solo a El Salvador, sino que a todo el mundo. Por lo que yo sé, y lo que él [Frank Rubio] me ha comunicado, en ningún momento han estado en un peligro eminente, como dicen. Lo único que él me dijo es que había habido un problema en el Soyuz, pero que la NASA y los rusos ya tienen control, y no van a dejar a sus científicos en un peligro eminente», declaró Argueta.

Se tiene previsto que la misión finalizará en marzo de este año y la tripulación regresará a tierra, pero la madre de Rubio dijo que su hijo le adelantó antes de partir que su estadía en el espacio se podría extender hasta por un año, y por eso conserva la confianza y la calma en que regresará con los avances científicos en los que sigue trabajando la misión, a pesar de los inconvenientes en la nave.

