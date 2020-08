Autoridades advierten de posible fraude en ventas de pruebas de coronavirus en redes sociales

La Direccional Nacional de Medicamentos (DNM) alertó a la población de un posible fraude en las redes sociales sobre las ventas de pruebas para detectar el coronavirus.

La situación la dio a conocer el nuevo titular de la dirección, Noé Giovanni García.

El Director indicó que se ha detectado la venta de lo que aseguran son pruebas serológicas, conocidas como pruebas rápidas ya que pueden dar resultados en 10 minutos, en las redes sociales.

De lo anterior surgen dos problemas: el primero es que la DNM no ha autorizado el ingreso de ese tipo de pruebas al país; por tanto, no se puede asegurar que tengan la calidad que ofrecen.

“La DNM no ha autorizado el ingreso de ningún tipo de prueba rápida y la población debe estar consciente de que si la DNM no ha autorizado el ingreso de este tipo de pruebas no se garantiza que los resultados sean fiables, certeros, verdaderos”, indicó García.

La segunda dificultad es que las pruebas rápidas solo muestran el positivo en caso la persona tenga síntoma del virus, los que sean portadores asintomáticos (una parte considerable de los contagiados) darán negativos.

“Se debe considerar que las pruebas rápidas no se pueden utilizar en un primer momento para detectar si la persona tiene Covid, se puede utilizar siempre y cuando hayan transcurrido siete u ocho días (de la fecha del posible contagio)”.

Ante las denuncias, el funcionario dijo que se han realizado inspecciones en diferentes lugares como laboratorios fabricantes y han encontrado que se venden como pruebas, pero no sirven para detectar el virus.

“En algunas inspecciones se ha detectado que no son pruebas rápidas para Covid, son otro tipo de pruebas y ahí se está conversando con la Defensoría del Consumidor a la que se le informa que se puede considerar como publicidad engañosa para la población”, explicó.

No comprar medicinas en las redes sociales

Noé Giovanni García recomendó a la población que ante cualquier síntoma parecido con la Covid-19 lo reporte al Ministerio de Salud y que no compre por las redes medicinas que según los vendedores acaban con el virus.

Recordó que para poder distribuir cualquier medicamento se debe tener la autorización de la DNM ya que los productos requieren estar almacenados en los lugares adecuados a cierta temperatura.

“No se deben adquirir medicamentos en lugares no autorizados (…) no puede comprar medicamentos en redes sociales ¿Qué sucede? No se garantiza que el medicamento que va a comprar estuvo almacenado en las condiciones adecuadas, es posible que el medicamento que va a comprar estuviera en el vehículo de la persona que se lo va a vender y dentro del vehículo a horas del mediodía el medicamento sobrepasará los 30 grados y ese medicamento puede no ser eficaz”, detalló.

Por: El Salvador Times.

Lea Nota Original Acá.