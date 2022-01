VIDEOS: Sicarios atacan instalaciones de televisora y matan a 2 vigilantes

Un obrero de Nueva York que padecía una rara deformación facial ha recibido una reconstrucción de su nariz gracias a la generosidad de un cirujano plástico que le operó gratuitamente.

Conrado Ramos Estrada, de 57 años y originario de Guatemala, tenía una nariz desproporcionada y desfigurada debido a un rinofima. No se conocen sus causas, pero se ha clasificado como un tipo de inflamación de la piel.

La afección le dificultaba al hombre tareas sencillas como comer y respirar, ya que la nariz le colgaba sobre la boca. «Me miraban fijamente», contó el hombre a The New York Post. «Los niños preguntaban a sus madres qué me había pasado, y yo lo evitaba usando un tapabocas todo el tiempo», agregó.

El doctor Thomas Romo, cirujano plástico del Hospital Lenox Hill de Nueva York, relató al mismo medio que conoció la circunstancia de Estrada a finales de agosto, cuando este estaba trabajando en su casa. «Esto tiene que estar afectando a su vida», pensó el galeno, «a su relación con otras personas y a su capacidad de conseguir trabajo y a su autoestima».

Romo, que dirige la Fundación Little Baby Face, que ofrece cirugía facial a niños desfavorecidos, decidió ayudar al hombre de forma gratuita. «Vi a este tipo y simplemente le dije a mi personal: ‘Vamos a ocuparnos de él’. Dije: ‘Hacedle una reserva. No le vamos a cobrar'».

Tras realizar los trámites necesarios, el cirujano junto a su equipo operó a Estrada alrededor de un mes después y ahora asegura que el procedimiento fue todo un éxito, con un cambio palpable. «Fue impresionante estar en su presencia», dijo Romo. «Con solo mirarlo, pude ver su estatura, su sonrisa, todas las cosas que no se veían antes. Aquí hay un tipo que se ha transformado».