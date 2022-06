VIDEO – IMPACTANTE | Jóvenes ‘surfean’ en el Subway que cruza el puente de Manhattan a Brooklyn

Un grupo de al menos ocho jóvenes fue captado ‘surfeando’ un tren de la Línea J sobre el puente Williamsburg, que cruza en ambos sentidos de Manhattan a Brooklyn.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter y se puede ver a los jóvenes caminar sobre los vagones del tren, mientras ésta se encuentra en marcha, cerca de la estación en la avenida Marcy.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD)afirma que tiene conocimiento de los videos y los jóvenes podrían ser acusados de invasión a la propiedad y peligro imprudente, según un reporte del Daily Mail.

Las autoridades del MTA no comentaron al respecto del caso, pero dijo a The New York Post que la Policía da seguimiento al reporte.

Algunos trenes pueden alcanzar las 50 millas por hora, según un reporte de The Gothamis, lo que hace particularmente peligroso ‘surfear’ cualquier tren.

Yo WTF!? These people just came over the Williamsburg bridge on top of the train. pic.twitter.com/osEtX4a0cp