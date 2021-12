VIDEO | Disney lanza la primera canción de amor gay para una de sus series

La cepa ómicron del Covid-19 está ganando terreno en el mundo, señaló este martes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«77 países están ahora reportando casos de la ómicron y la realidad es que la ómicron probablemente está en la mayoría de los países», dijo el jefe de la OMS durante una conferencia de prensa en línea.

«La ómicron se está extendiendo a un ritmo que no hemos visto con ninguna variante anterior», agregó Ghebreyesus, e indicó que, aunque «la gente desestime a la ómicron como algo leve», todavía puede provocar una repetición de la crisis sanitaria de los inicios de la pandemia.

«Incluso si la omicrón causa enfermedades menos graves, el gran número de casos podría abrumar una vez más a los sistemas de salud no preparados», resaltó el jefe de la OMS.

En cuanto a las medidas específicas contra la cepa, Ghebreyesus señaló que habría que combinar la vacunación con el distanciamiento social y otras pautas sanitarias. «Las vacunas por sí solas no sacarán a ningún país de esta crisis. Los países pueden y deben prevenir la propagación de la ómicron con medidas que funcionan hoy en día. No son las vacunas en lugar de las mascarillas, no son las vacunas en lugar de la distensión, no son las vacunas en lugar de la ventilación o la higiene de las manos. Hay que hacerlo todo», dijo.