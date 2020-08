Vecinos agreden a enfermera que atiende pacientes con COVID-19 mientras ella ayudaba a su madre en su negocio

Un momento no agradable se vivió en México cuando unas personas identificada a una enfermera con el nombre de Elizabeth Carolina Lira, quien fue atacada verbal y físicamente por sus vecinos porque temían que los contagiara.

La profesional de la salud se dedica a atender pacientes infectados de COVID-19 en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

De acuerdo a los hechos, la agresión ocurrió cuando Lira ayudaba a su madre en su puesto de comida. Los vecinos llegaron diciendo que la mujer era una “basura” y que contagiaría a sus familias, comentó la enfermera en un video publicado por un medio local.

Agreden vecinos a enfermera junto con su familia por miedo a ser contagiados de COVID-19 (+Video) https://t.co/gg387zRbnr #Mexico — xeu noticias (@xeunoticias) August 21, 2020

Lira contó que los atacantes lanzaron a su madre al piso e impactando contra un poste, provocando una lesión en la cabeza. La enfermera quiso defenderla pero una mujer la agarró del cabello y la aventó.

En el piso, sintió golpes en la cabeza y el cuello. El hermano de la agresora llegó para darle otro golpe. “De una manera muy brutal, con odio, con saña”, contó Lira, según Infobae. Tras el brutal ataque, la enfermera resultó con un esguince cervical.

Finalmente la enfermera denunció a una mujer y un hombre ante el Ministerio Público por las lesiones que sufrió. La enfermera comentó que desde mayo pasado los vecinos la hostigaban.

“Decían que era una basura y que iba a contagiar a toda su familia. Sentí que me iban a matar, era tanto el coraje y tanta la saña con la que me golpearon que yo la verdad sí pensé morir”, dijo según El Universal.

“Ya me habían amenazado previamente cuando la pandemia estaba en su curva fuerte, en mayo, igual aquí al salir aquí de mi domicilio, yo iba saliendo en el carro y uno de ellos se acercó a mi carro y me dijo que me bajara, que me iba a partir mi madre, que me iba a matar porque yo era una basura y porque iba a infectar a todo mundo”, agregó.