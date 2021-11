Un tiroteo en una fiesta de Halloween con el tema de ‘El juego del calamar’ deja al menos cinco muertos y varios heridos en Panamá

Tome nota si usted pretende viajar a los Estados Unidos, a partir del próximo 8 de noviembre las autoridades migratorias actualizaron los requisitos para quienes quieran ingresar a dicha nación.

Si usted ya está vacunado y es ciudadano o residente legal, debe presentar el certificado de vacunación, digital o físico, la prueba negativa a COVID-19, entre otros.

Si es turista, tiene que presentar el certificado de vacunación, digital o físico, prueba de COVID-19 o el documento donde conste que se recuperó del virus.

EE.UU. anunció una nueva política de transporte aéreo internacional más segura. Las personas interesadas en ingresar a EE.UU. por vía aérea deberán presentar un comprobante de vacunación #COVID19 completa y una prueba negativa. https://t.co/Gvg6CJbDzN pic.twitter.com/K8sTYK0FZb — Embajada EEUU en ES (@USEmbassySV) November 2, 2021

Los ciudadanos y residentes legales no vacunados deben presentar una prueba negativa a COVID-19, la constancia de alta y una declaración jurada.

Mientras que si usted no es vacunado y ha pensado en hacer un viaje turístico a Estados Unidos, no puede ingresar a dicho país si no está vacunado contra el COVID-19.