Un mexicano pasará 25 años preso por quitarle la vida brutalmente a su amante en Nueva York

Una niña de 12 años se ahorcó en su vivienda y dejó una nota escrita a mano en una página de cuaderno a su mamá. El suicidio ocurrió en el departamento de Santa Bárbara, ubicado al occidente de Honduras.

«Como usted dice, vale más el teléfono que mi vida. Perdón por lo que hice, lo lamento, porque es el cumpleaños de papito y de mi tía ‘Toñita’. Perdón, le pido perdón por lo que hice», explicó.

«Perdón hermanos que no se las deje a ustedes (la tableta) porque me pegaban. Mami, se recuerda de lo que le dije aquella vez que me iba a matar, salió en mis sueños», escribió la menor de edad en la nota.

La adolescente les explicó en la carta a sus hermanos que su tablet se la dejaba a una amiga de nombre Pamela.

Finalmente, volvió a pedir «mil veces perdón» a sus parientes, a la vez recreó un dibujo de ella colgada en la canaleta del techo de la vivienda, detalló el periódico hondureño Tu Nota.