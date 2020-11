ÚLTIMA HORA – VIDEOS | Se desploma avioneta con ayuda humanitaria en Guatemala

De acuerdo a publicaciones hechas en las redes sociales, u colombiano, residente en Medellín,identificado como Cristhian Ramirez, junto con su novia Maira Alejandra Martinez constantemente protagonizan y disfrutan realizando acciones sociales.

Así fue el caso de este hombre, quien fue fotografiado compartiendo alimentos junto a un hombre sin hogar, parecía disfrutar el momento y aún más escuchando historias que la vida les ha regalado.

Se trata de Andrés, a quien él le dice Andresito un hombre que ha sido amigo de Christian hace un año y medio, cuando se conocieron en un día lluvioso.

Fue en ese momento cuando Christian llamó a su novia, Maria Martinez, y junto con ella le ofrecieron alimentación “Uy! Gracias mi hermanito”, dijo de amablemente, Andrés.

Antes de este encuentro, el colombiano presenció el momento cuando su amigo, Andrés era molestado por agentes policiales, por lo que intervino de manera inmediata.

“Esa tarde me contó mucho sobre su vida. Cosas que yo me quedo asombrado. Lleva habitando las calles de Cali hace 10 años. Nació en Medellín, dejó una carrera universitaria terminada, pero la pobreza llegó a su hogar dividiéndolos a todos y no dejándole más opción que la calle. Ama el dulce, odia con su vida a la Policía y es un amor de ser humano, dijo Cristhian.