Senador Bob Menendez acusado de corrupción

Un hecho de extrema violencia se registró esta semana a plena luz del día en la ciudad bonaerense de Morón, Argentina; donde en el marco de una discusión un hombre fue a buscar una cuchilla a su casa y mató de seis puñaladas al perro de un vecino

Según se conoció, el hecho tuvo lugar en la calle Horacio Julián al 800 cuando Javier, el dueño del animal raza Pitbull, se aproximaba con su mascota a la casa del victimario, Cristian Gil. Al ver que este último se encontraba junto a un perro callejero que vive en la zona y estaba suelto, el primero bajó a la calle para evitar una pelea entre los animales.

“Quise evitar que se cruzaran y después volví a subir a la vereda, porque el perro siempre torea, porque es muy territorial”, explicó Javier, que una vez sorteado el escollo continuó caminando. Sin embargo, fue entonces cuando Gil lo increpó. “Mediaron dos palabras nomás con el loco este, por un bozal. No hubo una discusión. Después se mete adentro de su casa y sale con una cuchilla de 30 o 40 cm. Yo estaba por ahí cuando veo que sale con el cuchillo”, recordó el dueño del Pitbull, que tenía seis años y se llamaba Pirata.

Para prevenir el conflicto, el joven se cruzó de vereda, pero fue perseguido por su vecino y el perro con el que se encontraba, que se abalanzó sobre Pirata. “Los perros empiezan a querer pelearse y este tipo lo empezó a apuñalar [en referencia a su mascota]. Le dio 6 puñaladas, una muy grave. Cuando termina de apuñalarlo me dice: ‘Ahora sí le vas a poner un bozal’. Yo quedé totalmente en shock y gracias a Dios que no me metí porque este loco me metía un puñal a mí también”, afirmó Javier.

Después de lo ocurrido, el dueño de Pirata tomó a su perro en brazos y caminó unos pocos metros hasta que se cruzó con un patrullero, que le ofreció llevarlo hasta la veterinaria mas cercana. “De ahí fui a buscar mi vehículo y nos fuimos a otra porque ahí no podían operarlo. Lo llevamos, hicimos todo lo posible, pagamos para que lo operaran y hasta conseguimos a un perro donante -porque Pirata estaba perdiendo demasiada sangre-, pero no soportó la operación”, relató.

Consultado acerca de las características del agresor, dijo: “Es un tipo que no habla ni saluda mucho. Vive hace años en el barrio, pero no se lo conoce mucho”. Seguidamente, aclaró que no se trata de una persona que carezca de discernimiento sobre sus actos. “Estaba muy cuerdo con lo que hizo y sabía muy bien lo que hacía cuando fue a buscar la cuchilla”, aseveró e informó que por el hecho hizo la denuncia en la comisería. “También se le ordenó una perimetral en la Fiscalía porque el domingo recibí amenazas hacia el local que tenemos con mi mamá a cinco cuadras. Nos dijeron que dejemos de joderlo porque nos iban a romper todo. Es una locura, el tipo me mata al perro, a mi hijo y me amenaza”.

Por último, Javier se refirió a Gil como “un agresivo, un loco y un asesino, porque nunca hubo un conflicto anterior a que salga con el cuchillo”. “Los perros nunca se pelearon”, concluyó e insistió en que su mascota era un animal “tranquilo”, que “no sabía pelear”.

