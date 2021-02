Realizan una cirugía en el estómago a un cocodrilo ¡para sacarle un zapato!

Un cartero se negó a ayudar a una anciana de 72 años que cayó en la nieve cerca de la entrada a su casa porque “estaba muy cansado”. Patricia Stewart, residente de la localidad de Bainsford (Reino Unido) se resbaló en el hielo y se lastimó la cabeza cuando salió a recoger dos paquetes pequeños que le entregó el repartidor, informa Daily Record.

Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad de los vecinos, muestran que la jubilada pide ayuda pero el hombre le responde que no puede hacerlo porque está muy agotado.

En ese momento, el funcionario se aleja de la casa sin llamar a otra persona que pueda socorrer a la anciana, quien permaneció en el suelo durante 20 minutos antes de ser auxiliada por otra mujer.

La sobrina de Stewart, Sheryl Louise Harkins, publicó el video en redes sociales y destacó que se sentía disgustada por las acciones del cartero. “Afortunadamente, mi tía está bien y fue encontrada poco después, porque podría haber sido una situación mucho más grave”, comentó.

“Va en contra de todo, no trataría así ni a un perro. No puedo aceptar esto. No es una manera de tratar a otro ser humano”, subrayó Harkins.

Por su parte, una representante del servicio de correo Royal Mail visitó a la mujer para ofrecerle disculpas. Asimismo, aseguró que el hombre no entregará encomiendas nunca más.

“Royal Mail espera los más altos estándares de comportamiento de nuestra gente mientras realiza entregas en todo momento. Regularmente recordamos a nuestros carteros y carteras el importante papel que desempeñan en sus comunidades locales. Lamentamos mucho saber sobre este incidente y la angustia que ha causado”, expresó un portavoz de la compañía tras indicar que están investigando el problema.