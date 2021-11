Pequeñito termina en el hospital por imitar un reto de “El juego del calamar”

En Internet se dio a conocer una carta desgarradora que una menor, víctima de acoso escolar; le confesó todo a su mamá: “te escribí unas cosas que no me animaba contarte”, comentó la hija de Bárbara “N” al entregarle la hoja.

La niña de sólo 12 años y originaria de Buenos Aires, Argentina, era víctima de bullying en una escuela; “mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles, no paro de temblar y no puedo respirar”.

“Te juro que nunca odié tanto a estas personas; mamá, por favor tienes que hacer algo más, siento que me voy a morir”, se leyó en la carta.

Bárbara compartió la historia en sus redes sociales, lugar donde agregó que desde hace varios meses veía que su hija no estaba bien, sufría constantes ataques de pánico y lloraba con mucha frecuencia.

La niña cuyo nombre no fue revelado, contó en su carta que en varios rincones de la escuela, le dejaron mensajes intimidantes y era insultada por varios compañeros; “siento que me voy a morir”, rezó la parte final de la misiva.

Pero la situación no paró ahí, los propios padres de familia conspiraron contra Bárbara y su hija para excluirlas de eventos organizados en la escuela como excursiones.