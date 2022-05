Pentágono anunció que 20 países enviarán más armas a Ucrania

Erasmo Humberto Lima Martínez, alias “Tun Tun”, miembro de la peligrosa pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), murió en una cárcel federal en Brooklyn (NYC).

Lima Martínez, quien cumplía una sentencia de más de 17 años por participar en el brutal homicidio en 2015 de Wilson Omar Villeda, un adolescente salvadoreño en Ohio, murió en el Centro de Detención Metropolitano (MDC). También participó en el tráfico de cocaína, marihuana y heroína para la pandilla, según fiscales federales.

El preso de 35 años fue encontrado inconsciente a las 12:51 a.m. del domingo, anunció la Oficina Federal de Prisiones (BOP). Los médicos lo llevaron a un hospital, donde fue declarado muerto. Fuentes le dijeron a un reportero de Associated Press que Lima Martínez se había suicidado, acotó New York Post.

A 35-year-old inmate at MDC Brooklyn died early this morning at the jail, BOP says. Sources say it was a suicide. He was serving a 17+ yr sentence after being convicted in an MS-13 killing in Ohio of a high school student who was killed with a machete & buried in a shallow grave.