Pandillero salvadoreño es capturado en Honduras al huir del régimen de excepción￼

El 18 de abril una joven de 15 años de la zona norte de Texas fue a un partido de los Dallas Mavericks con su padre en la arena American Airlines Center.

La menor fue al baño poco antes de que terminara el primer tiempo del partido y nunca regresó a su asiento.

Video de vigilancia captó a la joven saliendo de la arena esa noche con un hombre.

Una semana y media después de haber desaparecido, la joven fue encontrada en un cuarto de un hotel en Oklahoma City, luego de que los padres de la menor la identificaron con fotos desnudas de ella que les fueron presentadas por las autoridades. Las imágenes habían sido publicadas en línea por personas que ofrecían a la joven para sexo a cambio de dinero.

“La joven estuvo desaparecida por un total de 11 días”, dijo Zeke Frontberry, abogado de la familia de la víctima, a WFAA.

Frontberry dijo que su oficina les ha mandado cartas a diferentes organizaciones que pudieron haber hecho las cosas diferentes en la situación, y hasta posiblemente haber evitado que la situación escalara.

“Nuestro intento es avisarles a estas organizaciones que estaremos entablando demandas contra ellos por negligencia y otras causas de acción”, agregó Frontberry.

En la lista que presentó la oficina de Frontberry aparecen American Airlines Center, los Dallas Mavericks, el Departamento de Policía de Dallas y el hotel en Oklahoma City donde la joven fue encontrada, todos señalados por presunta negligencia.

