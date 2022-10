OMS advierte que el brote de ébola evoluciona con rapidez en Uganda

Un hombre asesinó a una mujer que se encontraba trabajando en un restaurante del Estado de México, lo que las autoridades presumen, se trató de un crimen pasional.

La víctima identificada por investigadores del caso solamente como “Nayeli” de 39 años de edad, se encontraba laborando el pasado domingo como mesera en un restaurante llamado “La Gula”, ubicado en el municipio de Teoloyucan.

El sujeto, que no ha sido identificado públicamente por las autoridades, se acercó a ella y le gritó “¡Si no eres para mí, no serás para nadie!” y segundos después le disparó en la cabeza, quien aparentemente era su ex pareja, según trascendió en otros medios de comunicación.

La mujer se desvaneció en el suelo tras recibir la bala, mientras que el criminal se dio a la fuga a bordo de una motocicleta, según detallaron los testigos a las autoridades que llegaron momentos más tarde del tiroteo.

Los primeros en hacerse presentes tras el llamado de auxilio al 911 fueron los elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de Protección Civil municipal de Teoloyucan.

Lamentablemente, poco pudieron hacer por salvarle la vida a “Nayeli”, quien fue declarada muertas momentos después de recibir el disparo.

Por su parte, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a cabo las primeras investigaciones para conocer el móvil del crimen y dar con el responsable, pero hasta el momento el sujeto continúa prófugo.