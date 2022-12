Mueren 3 personas tras romperse el hielo mientras se tomaban foto en lago congelado

Tres personas murieron cuando intentaban tomar una foto en un lago congelado en Arizona y cayeron a través del hielo, según las autoridades.

Las tres víctimas estaban con otras cinco en el lago en ese momento, dijo el portavoz de la oficina del alguacil, Jon Paxton

Las víctimas incluían una pareja con dos niños que estaban en la escena, dijo Paxton.

3 Indian-Americans have drowned after they fell through the ice while walking on a frozen lake at Woods Canyon Lake in #Arizona. They were identified as Narayana Muddana, 49, Gokul Mediseti, 47, and Haritha Muddana #Diaspora #Indians #IndianAmerican #disaster pic.twitter.com/1a5mH7Urp0