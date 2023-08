¿Lo probarías? Restaurante sirve helado de chocolate en un inodoro

Un grupo de 38 demócratas de la Cámara de Representantes escribió una carta el jueves a la Conferencia Judicial de Estados Unidos, el organismo que supervisa los tribunales federales, solicitando que el juicio por fraude electoral del expresidente Donald Trump sea televisado en vivo públicamente.

Los 26 legisladores, encabezados por el representante demócrata de California Adam Schiff, hicieron su pedido en la carta dirigida a la jueza Roslynn Mauskopf, quien supervisa la administración de los tribunales federales.

“Es imperativo que [el tribunal] garantice el acceso oportuno a información precisa y confiable sobre estos casos y todos sus procedimientos, dada la extraordinaria importancia nacional para nuestras instituciones democráticas y la necesidad de transparencia”, escribió el grupo.

Los legisladores argumentaron en su carta que permitir que el público vea cómo se desarrolla el caso atenuará posibles reclamos de iniquidad.

También razonaron que permitir que el público vea “cómo se llevan a cabo los juicios, la solidez de las pruebas presentadas y la credibilidad de los testigos” será necesario para que las personas “acepten plenamente el resultado” del caso.

Las normas federales generalmente prohíben la transmisión por televisión de procedimientos judiciales federales. La lectura de cargos de Trump del jueves no fue transmitida.

Los principales legisladores de ambos partidos han impulsado una legislación, hasta ahora sin éxito, para permitir cámaras en las salas de los tribunales federales.

Entre los miembros firmantes se encuentran el presidente del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, el representante de Mississippi Bennie Thompson y los miembros de ese comité Jamie Raskin, de Maryland; Adam Schiff, Pete Aguilar y Zoe Lofgren, de California.

La carta, firmada por cuatro de los cinco miembros del comité del 6 de enero que todavía están en el cargo, llega cuando algunos demócratas señalan que las audiencias públicas del comité en 2022 fueron el catalizador de la decisión del Departamento de Justicia de investigar el papel de Trump el 6 de enero.

El comité especial bipartidista del 6 de enero concluyó el año pasado con una recomendación de que el Departamento de Justicia lleve a cabo una investigación criminal de Trump por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos.

La expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi hizo una mención especial al “trabajo meticuloso y patriótico” del panel en su declaración sobre la acusación de Trump el martes: “Los valientes miembros del Comité Selecto para Investigar el Ataque del 6 de enero conocían la evidencia y conocían la ley. El trabajo patriótico del Comité sentó las bases de este momento histórico. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente de los Estados Unidos”.

