Listas negras y filtros de visibilidad: las nuevas revelaciones de Elon Musk sobre las antiguas políticas de Twitter

El Director General de Twitter, Elon Musk, compartió este jueves la segunda parte de los “Archivos de Twitter”, la “serie de investigación” de un grupo de periodistas donde se expone la supuesta censura de la red social del pajarito a diferentes temas de interés público.

El hilo de tuits de este jueves estuvo a cargo de la periodista Bari Weiss, quien reveló que la plataforma de microblogging “creó listas negras”, “evitó que las publicaciones desfavorables sean tendencia” y “limitó activamente la visibilidad de cuentas enteras o incluso temas virales” sin informar a los suscriptores de la red social.

Según Weiss, en una de las tantas “listas negras” creadas se incluyeron a varias personalidades y activistas importantes, entre ellas: al profesor de medicina de Stanford, Jay Bhattacharya, quien argumentó que “los encierros del COVID-19 perjudicarían a los niños; al presentador estadounidense Dan Bongino y al activista conservador Charlie Kirk.

“La red social negó que haya hecho tales cosas”, agregó Weiss.

Indicó, además, que Twitter usó filtros de visibilidad para “suprimir lo que la gente ve a diferentes niveles”, se bloquearon las búsquedas de usuarios individuales, se limitó el alcance de determinados tuits y se suprimieron publicaciones de internautas para que no aparecieran ni en las tendencias ni en los hashtags de la plataforma.

De acuerdo con lo revelado este jueves por Bari Weiss, el grupo encargado de censurar los contenidos y de limitar el alcance de los usuarios era llamado Equipo de Respuesta Estratégica, pero también existía un segundo grupo pero de altos ejecutivos “donde se tomaban las decisiones más importantes y políticamente delicadas”.

Una de las cuentas alcanzadas por la cesura fue la de @libsoftiktok que tuvo seis suspensiones solo en 2022 por infringir las políticas de “conductas de odio”. Pero en un memorándum interno del Equipo de Respuesta Estratégica de octubre de 2022, se reconoció que el usuario no incurrió directamente en conductas violatorias. Según Weiss, el comité de Twitter justificó las suspensiones alegando que sus publicaciones fomentaban el acoso en línea a “hospitales y proveedores médicos” al insinuar “que la atención sanitaria que afirma la identidad de género es equivalente al abuso de menores.

El pasado fin de semana, Elon Musk, intentó generar gran expectativa con una revelación única relacionada con archivos y documentos internos de la empresa, que mostrarían “lo que realmente sucedió” puertas adentro cuando los antiguos ejecutivos decidieron suprimir temporalmente una investigación del New York Post en 2020 acerca de Hunter Biden, el hijo del presidente norteamericano, poco antes de las elecciones de 2020.

Pero en lugar de publicar documentos privados que sustentaran lo que previamente había anunciado, Musk mostró una serie de tuits del periodista Matt Taibbi, a quien ya se le había suministrado información -y lo que los propios ejecutivos de Twitter han detallado en los últimos dos años- que corroboraba lo que, a grandes rasgos, ya se había comentado sobre el incidente.

Cuando el periódico New York Post publicó el material de Hunter Biden, Twitter “tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia, borrando enlaces y publicando advertencias de que podría ser ‘dañino’”, e incluso bloqueó su difusión por mensajes directos, una herramienta que hasta ese momento solo se aplicaba a “casos extremos, como la pornografía infantil”, aseguró Taibbi.

“Twitter cometió un error total en el manejo de la historia del Post”, dijo el ex CEO Jack Dorsey cuando fue interrogado por los legisladores estadounidenses durante una audiencia en 2021 sobre el manejo de la política de privacidad por parte de la compañía.

La red social del pajarito decidió suprimir la opción para que la historia apareciera en sus algoritmos de recomendación y también prohibió directamente los enlaces a la publicación en virtud de su política de distribución de materiales pirateados.

“No tenía que ver con el contenido, sino con la política de materiales pirateados”, explicó Dorsey durante la audiencia en 2021. “Tuvimos una interpretación incorrecta”, admitió.

Yoel Roth, ex jefe de confianza y seguridad de Twitter que dimitió recientemente, también calificó de error la gestión de Twitter sobre la investigación del Post.

El contenido destacado fue una serie de correos que habría enviado Hunter Biden a un grupo de empresarios ucranianos del ramo energético para que conocieran a su padre, cuando éste era vicepresidente de Estados Unidos.

Además, la computadora también contenía material sexual explícito de Hunter Biden y algunas imágenes en las que aparece consumiendo presuntas drogas.

