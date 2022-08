Latino se convirtió en héroe al rescatar a dos vecinos atrapados en un incendio por medio de un trampolín

Dos hombres de Tennessee fueron reconocidos por su rápido pensamiento rápido después de que utilizaron un trampolín en un intento desesperado por salvar a sus vecinos cuya casa se incendió.

Fernando Rivera se dirigía a su casa desde el trabajo el jueves cuando vio columnas de humo llenando el aire, dijo el Departamento de Bomberos de Chattanooga.

LIFE SAVER: Fernando Rivera of Chattanooga teared up as he described to Jordan Karnbach TV how he helped rescue 2 people from a burning home Thursday night.



WATCH: https://t.co/OCokqWqTJk pic.twitter.com/MycDbLfJ7c