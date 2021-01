Las mejores fotos de los festejos del Año Nuevo 2021 en todo el mundo

Un fuerte dolor y la constatación de no poder estar en el altar para concluir el año 2020 con el rezo del Te Deum y abrir el 2021 con la misa en la solemnidad de la Madre de Dios y la Jornada Mundial de la Paz – excepto por el rezo del Ángelus que lo verá regularmente en su lugar.



La noticia de la ausencia del Papa fue dada a última hora de la mañana por el director de la Oficina de Prensa vaticana, Matteo Bruni, quien informó a los medios de comunicación que “debido a una dolorosa ciática las celebraciones de esta tarde y mañana por la mañana en el Altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana no serán presididas por el Santo Padre Francisco”.



Bruni especificó que sustituyendo al Papa en San Pedro para el Te Deum, a las 5 p.m., estaría el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, mientras que la misa del 1 de enero de 2021, que comenzará a las 10 a.m., será presidida por el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin. “Mañana, 1 de enero de 2021 – concluyó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede – el Papa Francisco guiará de todos modos el rezo del Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, como estaba previsto.”

Con información: VATICAN NEWS