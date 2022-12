La explicación que dio Ticketmaster por el caos en los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México

Los usuarios de Twitter votaron el lunes a favor de que Elon Musk deje de dirigir la plataforma social, según el resultado de un sondeo en línea convocado por el propio magnate.

Musk preguntó: «¿Debería dimitir como jefe de Twitter?» y aseguró que acataría el mandato. Un 57,5% de los más de 17 millones de usuarios que respondieron al sondeo respondieron afirmativamente.

Musk asumió personalmente las riendas de Twitter el 27 de octubre, tras una polémica compra de la red social que se alargó durante meses.

El magnate de origen sudafricano despidió a la mitad del personal y volvió a admitir a controvertidos personajes en la plataforma en nombre de la libertad de expresión, como el expresidente estadounidense Donald Trump.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.