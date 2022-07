Jovencita de 16 años es baleada al interior de un auto en Long Island, Nueva York

El filántropo Bill Gates ha encabezado por varios años las listas de millonarios, en Forbes está como el quinto hombre más rico del mundo con $101,900 millones y en Bloomberg ocupa la cuarta posición con $113,000 millones.

Pero Gates ha anunciado en Twitter que muy pronto desaparecerá de los primeros lugares de estos listados debido a que proseguirá destinando su riqueza a causas benéficas.

El fundador de Microsoft dijo este miércoles que tiene la intención de dar toda su riqueza a la organización filantrópica que fundó en el 2000 con su esposa, Melinda Gates.

En un hilo de la red social anunció que transferirá $20,000 millones a la dotación de la fundación este mes para aumentar el gasto $6,000 millones o $9,000 por año para 2026.

Although the foundation bears our names, basically half our resources have come from Warren Buffett. His incredible generosity is a huge reason why the foundation has been able to be so ambitious. I can never adequately express how much I appreciate his friendship and guidance. pic.twitter.com/at7MvJKxQv