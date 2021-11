Insólito: venden un kit ¡para contagiarse de coronavirus!

Imagen de referencia

Un juez de Londres recientemente condenó a una mujer a pasar 14 años en prisión al encontrarla culpable de haberle arrojado ácido a la cara a su novio por pensar que este le era infiel y fue así como quiso darle “su merecido” por el supuesto engaño.

Esther Afrifa, de 28 años, cometió este grave delito en diciembre de 2019. Ocurrió el incidente al interior del departamento que compartía con su entonces novio, Kelvin Pogo, en la capital del Reino Unido justo cuando él dormía.

De hecho, Pogo relató a las autoridades que en un primer momento le pidió ayuda a Esther pues no sabía lo que le había ocurrido. En tanto que la mujer fingió delante de él el haber llamado a los servicios de emergencia; además de haber bloqueado algunas llamadas de sus amigos y canceló un taxi con el que supuestamente llevaría a Kelvin a un hospital.

El primer ataque se dio cuando Kelvin dormía y esto fue aprovechado por Afrifa para verterle ácido sulfúrico que había comprado por Internet en el pecho; posteriormente, le arrojó la misma sustancia en la cara y otras partes de su cuerpo, lo que provocó que el hombre saliera corriendo del departamento, buscando desesperadamente ayuda.

Algunos vecinos y personas que transitaban por la calle lo socorrieron; horas más tarde, Esther fue encontrada en un callejón y fue detenida por la policía.

Durante la investigación del caso, Pogo reveló que la joven ya había tratado de hacerlo tomar ácido cuando le dio una botella deportiva que según dijo tenía solamente agua del grifo. En esa ocasión, Pogo se salvó porque desconfiaba de ese tipo de agua debido a las condiciones de la misma que hay en su natal África.

Kelvin se mudó a Londres años atrás para estudiar cine y fue así como conoció a Esther, con quien inició una relación que poco a poco se volvió muy complicada e incluso tóxica debido a los celos enfermizos de ella.

Debido al ataque con ácido, Pogo perdió gran parte de la vista, además de las marcas físicas y psicológicas que perdurarán por el resto de su vida.

“Cada día que me despierto es como el día en que me atacó. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Cada vez que llaman a la puerta tengo miedo de que alguien me haga daño. Ella era mi mundo y me hizo esto. No lo entiendo”, señaló en declaraciones a Evening Standard.

Por si fuera poco, el hombre dice estar atravesando por un grave problema, ya que debe $55,000 dólares en facturas médicas y aún le quedan un par de cirugías por realizarse; además de que pronto vencerá su visa.

El juez Charles Bourne fue quien declaró culpable a Afrifa e incluso señaló que representaba un “grave peligro” para el resto de los ciudadanos, por lo que decidió que debía pasar 14 años tras las rejas; sin embargo, la mujer se encuentra recluida en un hospital psiquiátrico debido a un trastorno mental que desarrolló luego de haber atacado a su expareja.