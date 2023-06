Incendio en tienda de e-bikes deja cuatro fallecidos y dos lesionados en barrio Chinatown de Nueva York

Cuatro personas murieron y otras dos quedaron gravemente heridas en un incendio masivo que arrasó una tienda de bicicletas eléctricas en el barrio Chinatown de Manhattan (NYC) esta madrugada.

Dos hombres y dos mujeres murieron en el fuego que estalló alrededor de las 12:15 a.m. del martes en el nivel de la calle del edificio 80 Madison Street de seis pisos, que alberga a “HQ E-Bike Repair”, negocio de venta y reparación de bicicletas eléctricas, dijeron las autoridades.

El fuego y el humo pronto se extendieron a los apartamentos de arriba. Y es posible que entre las víctimas haya residentes del edificio.

Dos dos mujeres figuran en estado crítico, según New York Post. También un bombero y un paramédico EMS resultaron con lesiones menores. Los heridos fueron llevados al Bellevue Hospital, Weill Cornell Medical Center y New York Presbyterian. Sus nombres no han sido divulgados.

El fuego estuvo controlado unas dos horas después, cerca de las 2:30 a.m., pero su origen sigue bajo investigación.

Los incendios causados por baterías de bicicletas eléctricas se han convertido en una crisis en la ciudad, con siete personas muertas este año antes de la tragedia de hoy, destacó Daily News.

When do e-bikes and e scooters get banned? Revel Riders without helmets, don’t pay attention to rules of the road. Starting a ton for fires. It’s crazy. Four people dead, two critically hurt after fire erupts in Manhattan Chinatown e-bike shop https://t.co/0KpMNJBPNp