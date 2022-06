Incendio cobra la vida de diez personas en clínica para rehabilitación de drogadictos en Brasil

Foto: Cortesía

Un maestro de la escuela San Felipe 120 en la ciudad peruana de Piura, al norte del país, fue absuelto por las autoridades educativas tras agredir a un alumno que supuestamente acosaba a sus compañeros.

El profesor Daniel Mendiola fue separado de la institución educativa tras viralizarse en las redes sociales videos en los que aparecía golpeando a correazos a un estudiante frente a toda la clase. Pese a ello, Mendiola fue absuelto por las autoridades y podrá retomar sus labores en la escuela, informa el diario La República.

Mendiola justificó su comportamiento como una defensa y un acto de justicia hacia otro alumno que estaba siendo víctima de ‘bullying’, al tiempo que expresó su temor de ser despedido o incluso arrestado.

«Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada», dijo.

Luego de una investigaron sobre los antecedentes que llevaron al docente a actuar de esa manera, las autoridades escolares determinaron no despedir a Mendiola. Por el contrario, decidieron expulsar al menor golpeado por el maestro, mientras que ofrecieron ayuda psicológica al estudiante que había sido víctima de acoso escolar.

Por su parte, el maestro agradeció el apoyo de los directivos escolares y de los padres de alumnos y aseguró que la educación no es solo «llenar cuadernos», sino también enseñar valores.

«Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia, tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que ser profesor no solo es llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores», escribió Mendiola en sus redes sociales.

Por otro lado, los directivos del establecimiento justificaron al docente diciendo que «actuó con firmeza y justicia al ver que se estaba cometiendo un acto de maltrato escolar», motivo por el cual decidieron expulsar al alumno acosador. «No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre alumnos», concluyeron.