Hispano líder de pandilla “Trinitarios” mató a tres personas y es sentenciado a cadena perpetua

Ediberto Santana, líder de la pandilla “Trinitarios”, fue sentenciado a cadena perpetua el martes en relación con tres homicidios en Nueva York, dos de ellos víctimas adolescentes.

Santana, alias “Flaco Veneno”, encabezó el grupo de “Sunset” de la pandilla desde al menos 2010 y hasta 2019, dijo el fiscal federal Damian Williams. Durante ese tiempo ordenó actos de violencia que terminaron con la muerte de los jóvenes Dennis Márquez (16), Michael Beltre (17) y Rafael Alam (22).

El acusado de 33 años se declaró culpable de un cargo de conspiración para extorsionar con asesinato como factor especial de sentencia, informó PIX11. Los fiscales dijeron que bajo su liderazgo los pandilleros cometieron una “serie casi constante de delitos violentos” en el transcurso de varios años.

“Si bien nada puede hacer que las familias y comunidades de Dennis Márquez, Michael Beltre y Rafael Alam estén completas, esperamos que la sentencia de hoy sea una medida de cierre y justicia para ellos”, dijo Williams. “Estamos comprometidos a abordar la violencia de las pandillas en nuestras comunidades y a responsabilizar a quienes instigan dicha violencia”.

Márquez fue asesinado a puñaladas el 13 de marzo de 2011, sólo unos meses después de mudarse de República Dominicana a EE.UU., dijeron anteriormente los fiscales en El Bronx. El adolescente fue detenido por miembros de la pandilla “Trinitarios” cuando trató de irse de una fiesta en una casa ese día. Lo atacaron y lo mataron a puñaladas. Beltre y Alam murieron en el otoño de 2013.

Santana y los «Trinitarios» también estuvieron vinculados con el sonado caso del Lesandro «Junior», Guzmán Feliz, quinceañero asesinado “por error” cuando un grupo lo atacó con cuchillo y machete en una bodega en El Bronx en 2018.

Santana fue parte de los siete detenidos en un operativo realizado en enero de 2020 por la Administración Federal Antidrogas (DEA), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), y la Policía del Estado de Nueva York (NYSP).

