FOTO | Descubren en Rusia una pareja enterrada hace casi 4.000 años en forma de corazón

Un matrimonio que disfrutaba de una cena en un restaurante de Texas, fue expulsado por utilizar mascarillas para proteger a su bebé inmunodeprimido de 4 meses.

De acuerdo con el propietario, su establecimiento tiene una política de no usar cubrebocas, porque no quiere seguir disposiciones del Gobierno.

“Gasté mi dinero, puse mi sangre, sudor, lágrimas en este negocio y no quiero mascarillas aquí”, sostuvo Tom “N”, propietario del local Hang Time Sports Grill & Bar. “Siento que la reacción general con las máscaras en EU es ridícula en este momento”, agregó.

Natalie “N” y su esposo José “N”, quedaron en shock cuando una camarera les pidió que se quitaran los cubrebocas; ellos usan los mascarillas porque no quieren contagiarse de coronavirus y poner en peligro la vida de su bebé que sufre de fibrosis quística.

“Se sentó al lado y me dice: nuestro gerente está en la cocina y no es tan amable como yo; lamentablemente, esto es una cuestión política pero él no cree en las mascarillas. Está cansado de que los políticos le digan qué hacer por lo que tendrán que quitárselas”, contó la joven madre sobre lo que les dijo la mesera.

Ella confesó que se “quedó sin palabras” tras la insólita petición de la empleada, sólo atinó a explicar que eran clientes asiduos.