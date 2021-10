FOTO + 18 AÑOS | Madre e hija mueren electrocutadas cerca de una propiedad privada

Un equipo de epidemiólogos del Reino Unido ha determinado que un conjunto de siete síntomas, cuando se detectan juntos, son el mejor indicativo de una posible infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, en la comunidad.

El estudio, publicado en la revista PLOS Medicine, informa que los síntomas de pérdida o cambio del olfato, pérdida o cambio del gusto, fiebre, nueva tos persistente, escalofríos, pérdida del apetito y dolores musculares se pueden utilizar para maximizar la detección de COVID-19.

Sin embargo, el estudio señala que no todos estos síntomas se utilizan en la actualidad para determinar la elegibilidad para la prueba de PCR.

Para decidir quién debe hacerse la prueba en Estados Unidos, los profesionales de la salud evalúan a las personas en función de sus síntomas (leves o graves), afección médica subyacente o riesgo de exposición al virus.

“Para mejorar las tasas de detección de positividad por PCR y, en consecuencia, mejorar el control de la transmisión viral a través de medidas de aislamiento, propondríamos ampliar la lista de síntomas utilizados para la clasificación a los siete síntomas que identificamos”, escribieron los autores.

Los autores señalaron que la “detección rápida” de la infección por coronavirus en la comunidad es clave para controlar la transmisión.

Cuando la capacidad de medición es limitada, el estudio señala que las pruebas deben usarse de la “manera más eficiente posible”, incluido el uso de los síntomas “más informativos” para determinar a quién evaluar.

El estudio, realizado por investigadores del Imperial College de Londres, analizó las pruebas positivas con hisopos de garganta y nariz de 1,147,345 voluntarios en Inglaterra de cinco años o más.

Según el estudio, los datos se recopilaron durante ocho rondas de pruebas realizadas entre junio de 2020 y enero de 2021 como parte de la evaluación en tiempo real de la transmisión comunitaria, una serie de estudios que utilizan pruebas caseras para mejorar la comprensión de cómo está progresando el COVID-19 en el Reino Unido.

Se preguntó a los participantes sobre sus síntomas en la semana anterior a la prueba.

A partir de esto, los investigadores determinaron los siete síntomas que pueden predecir conjuntamente la positividad de COVID-19.

El modelo realizado por los investigadores sugiere que el uso de los siete síntomas para determinar la asignación de la prueba de PCR daría como resultado que del 30 al 40% de los individuos sintomáticos en Inglaterra fueran elegibles para una prueba, en comparación con el 10 por ciento actual.

Además, el estudio informó que si todos los considerados elegibles fueran evaluados, esto daría como resultado la detección del 70 al 75% de los casos positivos.

El autor del estudio y profesor de la University College de Londres, Paul Elliot, dijo que se necesitan “criterios de prueba claros” dado que los signos de la infección por COVID-19 incluyen síntomas que se encuentran comúnmente en otras enfermedades, como la influenza.

“Estos hallazgos sugieren que muchas personas con COVID-19 no se harán la prueba y, por lo tanto, no se aislarán por sí mismas, porque sus síntomas no coinciden con los que se utilizan en las guías de salud pública actuales para ayudar a identificar a las personas infectadas”, dijo Elliot en un comunicado de prensa.

“Espero que nuestros hallazgos sobre los síntomas más informativos signifiquen que el programa de pruebas puede aprovechar la evidencia disponible, ayudando a optimizar la detección de personas infectadas”, agregó.