Exboxeadora profesional es acusada de matar a golpes a su esposo de 61 años

Un padre dominicano denunció ante las cámaras de televisión que su hijo amenazó con matarlo y que no lo deja entrar a su propia casa en un empeño por quedarse por la mayoría de los bienes de su esposa fallecida.

“Un hijo mío que es un delincuente, una rata humana, le cambió la cerradura del apartamento, de la puerta principal, y no me deja entrar. Todas mis pertenencias están ahí, ropa, medicamentos, el aparato para tomar (el nivel) de azúcar”, se quejó esta semana José Francisco Guzmán, residente en Villa Olímpica de San Francisco de Macorís.

“Yo soy diabético y enfermo de la presión (arterial), y él no me deja entrar. Yo quiero que la Justicia me lo saque de ahí”, alegó el anciano.

El padre agregó que su hijo, quien lleva su mismo nombre, ni siquiera le ha querido entregar las pertenencias que le corresponden.

“El vino aquí a denunciarme a mí, me dijo que me va a matar, que me va a dejar en la bancarrota, que me va a ‘estrallar’…”, aseguró el hombre.

“El que tiene que salirse es él, porque eso es mío”, insistió el padre quien le mostró a Telenord los documentos que lo acreditan como el propietario.

Según la versión del progenitor, la disputa inició cuando su esposa y madre de José Francisco murió y les dejó la titularidad de la vivienda.

“El tiene parte por lo de su madre que murió, y los otros hijos también, porque él no es solo. El dice que si eso se vende, hay que darle la mitad de lo mío”, alegó Guzmán.

De paso, el padre tildó al hijo de vago porque no ha trabajado nunca.

“El no ha trabajado nunca, es un vago. Tiene 50 años y nunca ha trabajado”, insistió el entrevistado.