Estudiante salvadoreño muere al ser apuñalado en una pelea en el estado de Virginia, EE.UU.

Yang Zhang fue detenido como sospechoso de haber matado a un hombre a puñaladas en su cama, tras ingresar a su apartamento trepando balcones hasta el 3er piso de un edificio en Queens (NYC).

Zhang (35) supuestamente mató a Yat Wong, de 41 años, en el edificio ubicado en 132-18 57th Road alrededor de las 2 a.m. del domingo, mientras la víctima y su esposa dormían plácidamente en su habitación, según la policía.

La mujer salió corriendo del apartamento gritando y la puerta se cerró detrás de ella. Luego escuchó a su esposo y al atacante pelear dentro del apartamento. “Esa conmoción en el tercer piso fue (Zhang) apuñalando al hombre hasta la muerte”, dijo un portavoz de NYPD.

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Wong apuñalado “varias veces” en su cama y a Zhang en el patio trasero del edificio, donde las agentes le aplicaron un Taser después de que se resistiera, según la policía.

Wong fue declarado muerto en el apartamento. Los trabajadores médicos de emergencia (EMS) que respondieron creen que el atacante estaba “drogado”, dijo la policía.

Los dos hombres no se conocían. El sospechoso supuestamente le dijo a NYPD “que estaba buscando drogas” cuando invadió el hogar de Wong, dijo una fuente policial al New York Post. Zhang fue acusado de homicidio en segundo grado, robo y posesión criminal de un arma.

Suspect fatally stabs man after 'jumping balcony to balcony' into Queens apartment https://t.co/0CaOQufPGE pic.twitter.com/bkO43bUvfQ