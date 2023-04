El respaldo a la reelección de Joe Biden de fortalece con el apoyo de Barack Obama y de Hillary Clinton

El expresidente Barack Obama impulsó el anuncio de la campaña del presidente Joe Biden para las elecciones de 2024, diciendo “¡Pongámonos a trabajar!” para reelegir a Biden.

“Orgulloso de todo lo que @JoeBiden y su administración han logrado estos últimos años. Se entregó para el pueblo estadounidense, y continuará haciéndolo una vez que sea reelegido. ¡Pongámonos a trabajar!” Obama dijo, retuiteando el anuncio en video de Biden e incluyendo un enlace al sitio web de la campaña de Biden.

Proud of all that @JoeBiden and his administration have accomplished these last few years. He’s delivered for the American people — and he’ll continue to do so once he’s re-elected. Let’s get to work! https://t.co/eEt7bAueIT https://t.co/uBMyS1QQ0V

Obama, uno de los mejores oradores del Partido Demócrata, no pudo hacer grandes mítines en la campaña de 2020 por la pandemia de covid-19 pero en las elecciones de medio término de 2022, se subió a los escenarios para movilizar a la base demócrata y apelar al voto joven.

En Twitter, Hillary Clinton, que sigue teniendo un gran peso dentro del partido, también expresó su apoyo para Biden y para la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer en alcanzar ese puesto.

Obama, uno de los mejores oradores del Partido Demócrata, no pudo hacer grandes mítines en la campaña de 2020 por la pandemia de covid-19 pero en las elecciones de medio término de 2022, se subió a los escenarios para movilizar a la base demócrata y apelar al voto joven.

En Twitter, Hillary Clinton, que sigue teniendo un gran peso dentro del partido, también expresó su apoyo para Biden y para la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer en alcanzar ese puesto.

“Joe y Kamala son las mejores personas para la labor de defender la democracia, luchar por nuestros derechos y asegurarnos de que todo el mundo tiene una oportunidad”, declaró Clinton, quien perdió frente al republicano Donald Trump en las elecciones de 2016 y fue secretaria de Estado en el gobierno de Obama entre 2009 y 2013.

Joe and Kamala are the best people for the job of defending our democracy, fighting for our rights, and making sure everyone has a fair shot.



Join me in becoming a part of their re-election campaign, starting today. https://t.co/RH881JCR75 https://t.co/swg4UdNxcl