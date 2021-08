Doctor en EE.UU. se niega a atender a pacientes no vacunados contra COVID y desata polémica

Jason Valentine trabaja en una clínica de la ciudad de Mobile, en Alabama, EE.UU. El doctor anunció que se negará a atender a pacientes no vacunados contra el covid a partir del 1 de octubre próximo y desató la polémica en torno a los planteamientos éticos de su decisión.

“Efectivo el 1 de octubre de 2021. El doctor Valentine ya no verá a pacientes que no estén vacunados contra COVID-19”, se lee en un anuncio pegado en una puerta que se ha difundido a través de Facebook.

El doctor está especializado en medicina familiar y labora en la Clínica Médica y de Diagnóstico de Salud de Enfermería en Saraland, Alabama. Un 47% de la población de Alabama ha recibido apenas una dosis de las vacunas contra COVID-19 disponibles, por lo que es uno de los estados con menores índices de vacunación del país.

Además, según el Departamento de Salud Pública del estado, los hospitales de Alabama se quedaron sin camas en las unidades de cuidados intensivos esta semana ante el aumento de casos de COVID-19 impulsados por la variante Delta, que afecta más gravemente a las personas no vacunadas.

El doctor Valentine habría enviado una carta a sus pacientes para explicar su decisión, misma que publicó en su cuenta de Facebook para borrarla posteriormente. Según los reportes, la carta decía: “Todavía no tenemos grandes tratamientos para las enfermedades graves, pero tenemos una gran prevención con las vacunas.

Desafortunadamente, muchos se han negado a vacunarse y algunos terminan gravemente enfermos o muertos. No puedo ni voy a obligar a nadie a que se vacune, pero tampoco puedo seguir viendo cómo mis pacientes sufren y mueren a causa de una enfermedad eminentemente prevenible. Por lo tanto, a partir del 1 de octubre de 2021, ya no veré pacientes que no hayan sido vacunados contra COVID-19. Si desea mantenerme como su médico, la documentación de su vacunación será suficiente. Si desea elegir otro médico, estaremos encantados de transferir sus registros”.

Los comentarios de los usuarios de Facebook no se hicieron esperar: “Es ilegal y una violación de su juramento hipocrático negarle atención a cualquier paciente. Además, todos deberían tener derecho a la atención médica. Negarle la atención a alguien que lo necesita no es ético, especialmente en lo que respecta a la elección individual de alguien relacionada con su salud”, escribió uno.

“Si se niegan a vacunarse y se enferman gravemente, los médicos deberían tener derecho a tratarlos o atenderlos en último lugar. En algunos países occidentales, los médicos no atenderán a pacientes cardíacos o pacientes con cáncer de lengua si son fumadores. Merecen lo que les espera por sus actos. Punto. Estoy totalmente a favor del doctor Valentine. Él también puede elegir”, comentó otro.

Por su parte, Susan Pace Hamill, profesora de derecho en la Universidad de Alabama, le dijo al Huffington Post que la decisión de Valentine plantea un problema ético porque el juramento hipocrático insta a los médicos a tratar a los pacientes con compasión, pero “los médicos son libres de tomar decisiones basados en principios de su ética personal“.

“Debido a que la vacuna es gratuita y segura, el doctor Valentine parece estar adoptando una postura ética de que sólo dedicará su talento y capacitación, que es un recurso limitado, a aquellos pacientes que han cumplido con sus propias responsabilidades éticas“, señaló.