Difunden videos del mono araña vestido de sicario, mascota de un narco abatido en Texcaltitlán

Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la protección del derecho al aborto vigente en el país desde 1973 bajo Roe v. Wade

Dicho fallo había ratificado el derecho a recibir un aborto bajo la Enmienda 14, al dictaminar que los abortos están protegidos constitucionalmente hasta aproximadamente la semana número 23, cuando un feto normalmente puede vivir fuera del útero.

La Corte Suprema acordó revisar el año pasado una objeción contra la ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, caso que allanó el camino para que el alto tribunal examinara décadas de precedentes que ha establecido Roe vs. Wade.

De acuerdo con CNN, estados como Michigan, Wisconsin y Virginia Occidental tenían restricciones al aborto antes del fallo Roe vs. Wade que nunca se eliminaron.



En otros se han aprobado prohibiciones casi totales o leyes que penalizan el aborto después de un cierto número de semanas.



En 13 estados, los legisladores avalaron leyes sin efecto que prohíben el aborto, pero que se diseñaron para que entraran en vigor si se anulaba Roe vs. Wade, como ocurrió este viernes.

Estados que están bajo la lupa



Arkansas

Este estado tiene una ley registrada que prohibiría casi todos los abortos con la revocación de la corte, salvo en el caso de una emergencia médica que represente un peligro para la vida.



Idaho

La ley que estaría apunto de entrar en Idaho menciona que los abortos constituye un delito que se castiga con hasta cinco años de prisión. La excepciones en esta medida incluye que para evitar la muerte de la persona embarazada o en caso de violación o incesto. Además, señala que el aborto no se puede realizar si se llega a detectar actividad cardíaca fetal.



Kentucky

En 2019 los legisladores aprobaron un proyecto de ley que prohibiría los abortos y penalizaría su realización como un delito grave y solo se permitiría en casos para evitar la muerte o lesiones graves de la persona embarazada.



Louisiana

Este estado cuenta con una ley que prohibiría a los proveedores médicos realizar un procedimiento de aborto o proporcionar medicamentos que lo induzcan. Solo quedaría sin efecto en el caso de emergencias médicas graves o que pongan en peligro la vida.



Mississippi

La ley en ese estado marca que dentro de los 10 días posteriores a que el secretario de Justicia del estado confirme que Roe vs. Wade fue revocada, los abortos están prohibidos. Se consideran excepciones limitadas en casos de violación o cuando el procedimiento preserve la vida de la madre.



Missouri

En 2019 aprobó una ley que penalizaría que los proveedores médicos realicen o induzcan un aborto, exceptuando casos de emergencias médicas.



Dakota del Norte

En 2007 la legislatura del estado aprobó una ley que prohibiría el aborto y haría que el procedimiento fuera un delito, excepto en los casos en que se salve la vida de la madre. La ley entraría en vigor “como resultado de nuevas decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos”.



Oklahoma

En abril, el gobernador Kevin Stitt firmó un proyecto de ley que declara ilegales los abortos en el estado y solo permite excepciones para salvar la vida de la persona embarazada. En caso de realizarlo o intentar hacerlo sería considerado como un delito con una multa máxima de $ 100.000 o un máximo de 10 años en una prisión estatal, o ambos.



Dakota del Sur

Dakota del Sur ha tenido una prohibición lista para entrar en vigencia desde 2005, cuando se aprobó una ley que penaliza absolutamente casi todos los abortos en caso de que se revoque Roe vs. Wade. La ley haría que sea ilegal realizar una interrupción voluntaria del embarazo, excepto en emergencias médicas que pongan en peligro la vida.



Tennesse

La ley en el estado contiene una disposición que prohibiría todos los abortos excepto aquellos que evitarían la muerte de la madre y entraría en vigor 30 días después de la anulación del fallo Roe vs. Wade.

Los proveedores médicos podrían ser acusados de un delito grave por violar la ley.



Texas

La ley del estado se promulgó en junio de 2021 y haría que los abortos fueran ilegales, a menos que la vida de la persona embarazada esté en peligro o corra el riesgo de sufrir lesiones graves. Entraría en vigencia 30 días después de la sentencia de la Corte Suprema sobre Roe vs. Wade.



Utah

En mayo de 2020 aprobó una ley que prohíbe casi todos los abortos si se anula Roe vs. Wade. Exceptuando casos de violación o incesto, detección de defectos congénitos graves o prevención de la muerte o lesiones graves de la persona embarazada.



Wyoming

La ley agregó una disposición que haría ilegal realizar un aborto si se anula Roe, con excepciones extremadamente limitadas para casos de agresión sexual, incesto o riesgo de muerte o lesiones graves para la persona que da a luz.