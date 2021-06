Crecida del río Ganges deja al descubierto tumbas de víctimas de COVID-19 en la India

Una mujer fue detenida, tras matar a su bebé y pasear el cuerpo de la menor en un carriola por las calles y luego fue a visitar a una amiga, quien se dio cuenta que la pequeña no se movía, ni hacía ningún tipo de ruido.

Los hechos que han causado conmoción se registraron en la Vila Bandeirante, en Campo Grande, en Brasil, donde una joven de apenas 21 años fue capturada luego de que en un hospital a donde fue llevada la menor, dieron aviso a las autoridades, de que el cuerpo presentaba signos de violencia.

Visitó a una amiga con el cadáver de su bebé en una carriola

De acuerdo a los informes oficiales, la joven madre, quien tras su detención confesó que mató a su bebé de apenas cinco meses de edad, fue a visitar a una de sus amigas, por lo que metió el cadáver de su bebé en una carriola.

Y como si no hubiera pasado nada, la mujer salió a la calle a pasear un rato, con el cadáver de su hija, que colocó en el interior de una carriola.

Posteriormente, la mujer, de la que no se reveló su identidad, decidió ir a visitar a una de sus amigas, por lo que se encaminó al domicilio y sin remordimiento alguno camino muy tranquila por las calles de Vila Bandeirante.

Al llegar al domicilio de su amiga, de la que tampoco se reveló su identidad, las mujeres comenzaron a platicar, como lo hacían comúnmente cuando se veían.

La amiga descubrió que la bebé estaba muerta

Pero pasaba el tiempo y la amiga comenzó a sospechar algo, ya que se le hizo muy raro que la bebé, de cinco meses, no se movía, y también se percató que no emitía ningún tipo de ruido, y por muy tranquilo que sea un menor de esa edad, el silencio total, no le gustó a la mujer.

Así que procedió a revisar la carriola, ante la mirada atónita de la madre, que no se opuso.

Pero el impacto de la amiga fue mayor al destapar la carriola, que estaba cubierta con cobijas, ya se dio cuenta que la menor ya había fallecido.

Sin dudarlo, la amiga levantó el pequeño cuerpo inerte y lo tomó entre sus brazos, para dirigirse de inmediato a la Unidad de Atención de Emergencia, de Jardim Leblon.

Médicos confirmaron el fallecimiento de la bebé

En el hospital, los médicos confirmaron el fallecimiento de la bebé, por lo que dieron aviso a las autoridades, quienes procedieron a detener a la madre.

Y además de certificar el fallecimiento de la pequeña, los médicos manifestaron que el cuerpo de la menor tenía heridas, y signos de ahogamiento, además de que tenía evidencias de haber sido abusada sexualmente.

Fernanda Piovano, delegada del Servicio de Policía Especializada para Mujeres, quien se hizo cargo de las investigaciones, destacó que el médico de guardia “vio las heridas en el cuerpo de la bebé y pidió auxilio”, de acuerdo a lo publicado por el sitio Tele 13.

La mató porque “tenía un chip de bestia en la cabeza”

Tras su detención, la joven madre confesó que ahogó a su bebita porque “tenía un chip de bestia en la cabeza”, de acuerdo a lo publicado por el sitio Campos Grande News.

El mismo sitio de noticias informó que el padre de la menor trató de ver a la menor, pero la mujer se lo impidió, a pesar de qué el la veía dos veces por semana, por eso la actitud de la madre de su hija se le hizo sospechosa.

La madre de la menor rechazó que la pequeña hubiera sido violada.