Capturan al responsable del asesinato de un hombre para robar su identidad

Dos mujeres fueron detenidas la semana pasada en el estado de Florida por matar a tiros a una fotógrafa. El momento del asesinato fue parcialmente transmitido en las redes sociales.

Según la Policía del condado de Sanford, la víctima, Lauren Ashley Martin, de 34 años, llegó a la residencia de Savon Chantay Tyler, de 35, el pasado martes en relación con una disputa. Ella estaba transmitiendo en vivo en las redes sociales mientras se dirigía al lugar. La familia de Martin relató que la disputa surgió a raíz de unas fotografías que ella había tomado.

Cuando llegó al lugar, Tyler salió de su casa con un bate de béisbol infantil y un arma de fuego. Las mujeres tuvieron un conflicto verbal, que luego escaló a una pelea física. Durante la pelea, Tyler disparó a Martin varias veces.

En el transcurso de la pelea, la novia de Tyler, Lakevia Davonna Pringle, de 31 años, también se encontraba en el lugar y estaba transmitiendo en directo el incidente, instando verbalmente a Tyler a golpear y disparar a Martin.

NEW: Florida woman accused of fatally shooting a photographer during a live-streamed fight over photos

Savon Tyler, 35, faces a charge of premeditated first-degree murd-r for allegedly shooting Lauren Martin, 34, during a «mutual-combat style fist fight»

