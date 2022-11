Bombardeo ruso deja al menos tres muertos y seis heridos en Kiev

Varias personas fueron muertas en un tiroteo masivo dentro de un Walmart en Chesapeke, Virginia, el martes por la noche, según un portavoz del Departamento de Policía de Chesapeake.

El tirador, cuyo nombre las autoridades no dieron a conocer, fue encontrado muerto en la tienda, dijo Leo Kosinski, portavoz del Departamento de Policía, en una breve conferencia de prensa.

Chesapeake police tell us the shooting happened inside the Walmart around 10:12pm. That’s where most of the victims were found. One person is deceased outside the front entrance. @WAVY_News