Biden dice que los saudíes podrían ayudar a bajar los precios de la gasolina

La terminal del Aeropuerto Internacional de San Francisco fue evacuada el viernes por la noche a causa de una amenaza de bomba luego de que fuese hallado un dispositivo potencialmente incendiario. Una persona está bajo custodia en relación con el incidente, informaron las autoridades.

Según el Departamento de Policía de San Francisco (SFPD), la amenaza de bomba fue reportada alrededor de las 11:15 p.m. (hora del Este) del viernes, cuando las autoridades hallaron un paquete sospechoso. Los investigadores en el aeropuerto determinaron que el objeto era “posiblemente incendiario”.

A raíz de los hechos, la terminal fue evacuada por precaución, haciendo que cientos de viajeros se vieran obligados a abandonar el lugar. El aeropuerto anunció a través de su cuenta en Twitter a las 12:28 a.m. (hora del Este) la evacuación, sin brindar mayores detalles.

Tonight @SFPD officers received bomb threat at @flySFO. Offs located suspicious package. Int'l Ter evacuated, EOD Unit investigating. We will provide live updates as the investigation continues. Expect delays as this may interrupt current airport operations