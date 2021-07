Atletas de México tiran uniformes a la basura en Tokio y podrían ser expulsadas

El equipo de softbol femenino de México tiró a la basura sus uniformes a la basura. Las atletas estaban participando en los Juegos Olímpicos de Tokio y podrían ser expulsadas, informó Noticiero Televisa.

El hecho fue denunciado por las boxeadoras mexicanas, Brianda Tamara y Esmeralda Falcón, las cuales hallaron las prendas en bolsas de basura dentro de la villa olímpica.

Por el momento, la Federación de softbol de México no ha querido pronunciarse sobre el tema, aunque investigarán a profundidad el hecho y de encontrar responsables podrían ser expulsadas las atletas.

“Vamos a hablar con el presidente de la Federación llegando a México, para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación en Tokio. Algunos son muy molestos, como el hecho de no aceptar que llevaran la bandera de México en el uniforme de competencia”, afirmó Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM) sobre que esta selección no quiso usar la bandera nacional en el uniforme.